Türkmen Şenliği, Akrabalar Bir Araya Geldi

DEPREM SONRASI BİR ARAYA GELİŞ

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Türkmen kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için yeni bir şenlik düzenlendi. Depremin ardından uzun zamandır birbirini göremeyen akrabalar, bu etkinlikte bir araya gelerek mutluluk yaşadı. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyük hasar gören Hatay’da yaralar sarılmaya başlıyor. İskenderun ilçesinin Aşkarbeyli Mahallesi’nde gerçekleştirilen 2. Türkmen şenliğinde, yaşanan asrın felaketinden sonra akrabalar yeniden buluştu. Vatandaşlar, mehteran gösterileri, halk oyunları ve halk ozanlarının türküleriyle dolu dolu bir gün geçirdi. Şenliğe, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

GELENEKSEL ŞENLİĞİN ÖNEMİ

Şenlikte akrabalarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan 41 yaşındaki Meltem Yağşin, “Türklere ait kendi köklerimiz ve atalarımızdan bize ait bir şenlik. Deprem sonrası psikolojimiz bozuldu, bu şenlik bizlere çok iyi geldi. Yıllarca görüşmediğimiz akrabalarımızla bir araya gelip görüşüyoruz. Burada tanımadığımız insanlarla tanışabiliyor, arkadaşlık ve dostluk kurabiliyoruz. Burası medeniyetler şehri, Hatay denildiği zaman ilk başta medeniyetler şehri gelir akıllara” şeklinde düşündüklerini ifade etti.

ŞENLİĞİN İHTİYAÇ OLDUĞU DUYGUSU

Şenlikteki gösterileri beğenen 11 yaşındaki Elif Gülseren Cengizoğlu ise, “Çok mutluyum, ülkemizde böyle bir şenlik kutlanması beni çok mutlu ediyor. Depremde yıkılan evlerimiz oldu, ailelerimizi ve böyle insanlarımızı kaybettik. Depremi unutmak için bire bir şenlik olduğunu düşünüyorum. Şenlik çok güzeldi, katılım da fazlaydı. Bu etkinliğin aynısının tekrar yapılmasını çok isterim” dedi.