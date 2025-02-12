Türkmenistan’dan Türkiye’ye Doğal Gaz Anlaşması

BAKAN BAYRAKTAR’DAN DOĞAL GAZ ANLAŞMASI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Endonezya ziyaretine katılan Bakan Bayraktar, AA muhabirine Türkiye ile Türkmenistan arasında imzalanan tarihi doğal gaz anlaşması hakkında görüşlerini aktardı. Bayraktar, Türkmenistan’dan Türkiye’ye doğal gazın ulaşmasının uzun zamandır üzerinde çalıştıkları bir konu olduğunu ifade ederek, “Zira biz Türkiye’nin gaz tedarikini farklılaştırmak, çeşitlendirmek istiyoruz. Farklı ülkelerden gazımızı tedarik etmek istiyoruz.” dedi. Bu durumun Türkiye’nin gaz tedarik planının bir parçası olduğunu vurguladı. Bayraktar, ayrıca, “20 yıldan fazla bir zaman sonra ilk kez boru gazıyla Türkiye, kendi sınırları olmayan bir ülkeden gaz tedariki yapmış olacak.” ifadesini kullandı. 1998’lere kadar uzanan bu sürede Türkmenistan’dan Türkiye’ye gazın ulaşmadığını belirten Bayraktar, “İnşallah 1 Mart itibarıyla bu aşılmış olacak.” diye ekledi.

ÇEŞİTLENDİRME HEDEFİ

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin Türkmenistan’ın İran’a teslim edeceği gazı, İran üzerinden swap yöntemiyle teslim alacağını ve bu gazın ülke içinde kullanılmaya başlanacağını bildirdi. “Temelde çeşitlendirme, gazın maliyetini düşürme, dolayısıyla daha rekabetçi bir gaza sahip olabilme, tedarikine sahip olabilme noktasında bizim için çok önemli bir anlaşma.” şeklinde konuşan Bayraktar, çeşitlendirmeye yönelik çalışmaların süreceğini açıkladı. Türkmenistan’ın önemli bir gaz tedarikçisi ve üreticisi olduğunu belirten Bakan Bayraktar, “Bu kaynakların Türkiye’ye gelebilmesi, Türkiye üzerinden özellikle buna ihtiyaç duyan Avrupa’ya gidebilmesi de önem arz ediyor.” ifadesinde bulundu. Altyapının buna hazır olduğunu belirten Bayraktar, Hazar’ın statüsünün geçiş açısından kısıtlayıcı bir faktör olduğuna dikkat çekti. Bu yıl sonuna kadar 1,3 milyar metreküplük doğal gaz tedarik edileceğini de sözlerine ekledi.

YENİ ANLAŞMALAR VE PROJELER ÜZERİNE

Bakan Bayraktar, başka ülkelerle beklenen yeni anlaşmalar olup olmadığına dair gelen bir soruya yanıt vererek, “Şu anda gerek ithalatla gerek ihracatla alakalı farklı çalışmalarımız var.” dedi. Avrupa’nın ciddi gaz beklentileri olduğunu vurgulayarak, bu nedenle Türkiye’nin ihracat yönünde ve bölgede farklı kaynakları ülkeye getirme çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Slovakya Başbakanı Sayın Fico’nun Türkiye’yi ziyaret ettiğini hatırlatan Bayraktar, Türkiye’nin Ukrayna transitinin kesilmesi sonrasında bu ülkeye yardımcı olduğunu söyledi. “Bir proje Türkiye ve ilgili ülkeler için değer yaratıyorsa, kazan-kazan ise o projeye Türkiye mutlaka destek olacaktır.” diyen Bayraktar, Türkiye’nin bölgesel barışa ve arz güvenliğine katkı sağlayacak projelere destek vermeye devam edeceğini belirtti.