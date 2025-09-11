Haberler

Türkmenli Göleti’nde Su Seviyesi Düştü

SU SEVİYESİ DÜŞÜYOR

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Türkmenli Göleti’nde su seviyesi, yaşanan kuraklık nedeniyle oldukça azaldı. Sulama amacıyla kullanılan ve ilçedeki bazı mahallelere içme suyu sağlayan bu göletteki doluluk oranı yüzde 2’nin altına düştü. Ayrıca, gölette suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar oluştu, bazı yerlerde adacıklar, çamur tabakaları ve otlar belirmeye başladı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLİYOR

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Fatih Konukcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirtti. Konukcu, Tekirdağ’daki birçok baraj ve göletin seviyesinin ciddi oranda düştüğünü aktararak, “Bu yıl Tekirdağ’da yeteri kadar kar yağışı olmadı. Yağmurlar da istenilen miktarda düşmediği için yaz aylarındaki aşırı sıcaklıklar nedeniyle su kaynaklarında sorunlar yaşanmaya başladı. Kentteki bütün su kaynaklarının su seviyelerinde düşüşler oldu.” dedi.

Ünlü Oyuncu Nilperi Şahinkaya’yı Kaybetti

Nilperi Şahinkaya'nın sağlık durumu hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Annesini kaybeden oyuncunun sakinleştirici kullandığı ve durumunun iyi olduğu belirtilirken, eski sevgilisi olumlu açıklamalarda bulundu.
Gran Fondo İzmir Yarışı, 14 Eylül

Gran Fondo İzmir, 14 Eylül Pazar günü Seferihisar Sığacık'ta yol bisikleti yarışı gerçekleştirecek. Etkinlik, farklı yaş gruplarından sporculara ve paralimpik katılım fırsatına ev sahipliği yapacak.

