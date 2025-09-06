Türknet, 1996’dan beri Dijitalleşmeye Öncüdür

DİJİTALLEŞMEDE ÖNCÜ ROLÜ

1996’dan bu yana Türkiye’nin dijitalleşmesinde öncü bir rol üstlenen Turknet, bugün 1,3 milyonun üzerinde aboneye kendi geliştirdiği teknolojilerle hizmet ediyor. Kullanıcı odaklı yaklaşımı ve standardı değiştiren çözümleriyle sektörde farklılık yaratan şirket, 30. yılına yaklaşırken görsel kimliğini geleceğe taşıyor. Yeni sloganı “İnternet, Turknet” olan şirket, herkes için erişilebilir, özgür ve yüksek hızlı internet sunma vizyonunu, güncellenen kurumsal kimliğiyle destekliyor.

YENİ KİMLİK VE STRATEJİ

İnternetin yaşamın merkezi haline geldiği günümüzde kullanıcılar daha özgür ve kesintisiz deneyimler bekliyor. 2022’de gerçekleştirilen marka araştırmaları, Turknet’in pazardaki “özgürlükçü, yenilikçi ve kuralları yeniden yazan” konumunu gün yüzüne çıkarıyor. Yeni kurumsal kimlik, bu güçlü duruşu daha geniş kitlelere iletmeyi hedefliyor.

YENİ LOGO: CESUR BİR GÖRSEL DEĞİŞİM

Yeni logo, Turknet’in sadece altyapı sağlamanın ötesinde, teknolojiyi demokratikleştiren bir platform olarak konumunu kuvvetlendiriyor. Sekiz aylık detaylı bir çalışmanın sonucunda hayata geçirilen logo, yalnızca bir görsel değişim değil, aynı zamanda Turknet’in karakterini ve teknolojiye olan tutkusunu yansıtan bir manifestoya dönüşüyor. Logo tasarımında; özgürlükçü ve yenilikçi marka karakterinin somut ifadesi, teknolojiye olan tutkunun derin mor tonlarla vurgulanması, dinamik formlarla gigabit hızının temsil edilmesi ve sadeliği önde tutan modern bir yaklaşım yer alıyor. Bu yeni kimlik, Turknet’in 30 yıllık deneyimini ve dijital dönüşüm vizyonunu simgelerken, müşteri odaklılık ve şeffaflık gibi değerlerini de gözler önüne seriyor.

MOTTODAN YENİ ANLAYIŞA

Marka vaadini “İnterneti herkes için daha ileriye taşımak” olarak belirleyen Turknet, taahhüt, kota ya da paket sınırlamaları olmadan; tek fiyatla sınırsız, yüksek hızlı internet sunuyor. İnterneti bireyler için yaratıcılığı destekleyen, toplulukları bir araya getiren ve fırsat eşitliği sağlayan bir alan olarak konumlandırıyor. Şirket yeni mottosu “İnternet, Turknet” ile bu anlayışı basit ve etkili bir biçimde ifade ediyor. Turknet, yeni kimliğini yansıtan, alışılmışın dışındaki reklam filmlerini de yayınlamaya başladı. Şirketin kurumsal kimlik ajansı Fol Studio olurken, reklam kampanyasında yaratıcı ajans olarak Consciouslab ile iş birliği yaptı.