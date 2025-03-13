TurkNet’e Siber Saldırı ve Veri İhlali

TURKNET’İN AÇIKLAMASI

TurkNet, yaptığı resmi açıklamada, artan küresel siber tehditlerin bir parçası olan bir saldırının gerçekleştiğini belirtti. Açıklamada, ihlal edilen kullanıcı bilgilerine dair ayrıntılar paylaşıldı. İhlal kapsamında, ad, soyad, telefon numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri ve statik IP adresleri gibi bilgilerin yer aldığı ifade edildi. Vatandaşlar arasında, “TurkNet’e siber saldırı yapılıp yapılmadığı” konusunda merak hakim.

SIBER SALDIRININ DETAYLARI

TurkNet, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kamuoyunun bilgisine, TurkNet olarak kurulduğumuz günden bu yana, güveni, şeffaflığı, hesap verilebilirliği, kurumsal yönetişimi en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu açıklamayı da bu ilkelerimiz çerçevesindeki sorumluluğumuzun bir gereği olarak kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.” Periyodik olarak artan siber saldırılar, birçok şirketin teknolojik altyapısını hedef alırken, TurkNet’e yönelik benzer bir saldırının 11 Mart 2025 tarihinde tespit edildiği bildirildi.

KORUMA TEDBİRLERİ VE MÜŞTERİ BİLGİLERİ

TurkNet, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde gerekli önlemleri almasına rağmen veri tabanına bir siber saldırı gerçekleştiğini ve bu süreçte teknik ve idari tedbirlerin artırıldığını vurguladı. “Yaşanan hadise sonrası hizmetimizde herhangi bir kesinti ve/veya sorun yaşanmamıştır” denildi. İhlale maruz kalan veri tabanında, bazı müşterilere ait ad, soyad, telefon numarası, abonelik numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, TurkNet abonelik devre bilgileri ve statik IP bilgileri yer alıyor. Saldırının, müşterilerin finansal bilgileri ve kullanıcı parolalarını kapsamaması nedeniyle bu bilgilerin güvende olduğu bildirildi.

HAZIRLIK YAPILAN TEDBİRLER

Açıklamada, “Tüm bu girişimlerin sorumlularının tespiti ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için çalışmalarımız ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde yürütülecek” ifadesi yer aldı. Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gerekli ihlal bilgilendirmesinin yapılacağı belirtildi. Müşterilerin mevcut parolaları ile Online İşlem Merkezi ve mobil uygulamayı güvenle kullanabileceği ifade edilerek, olası gelişmelerle ilgili bilgilendirme yapılacağı bildirildi.