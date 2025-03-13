TurkNet’e Siber Saldırı ve Veri İhlali Açıklaması

SİBER SALDIRI VE MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Türkiye’nin önemli internet servis sağlayıcılarından biri olan TurkNet, 11 Mart 2025 tarihinde bir siber saldırıya maruz kaldığını ve bazı müşteri bilgilerinin ihlal edildiğini açıkladı. Bu olay, “TurkNet kişisel veriler çalındı mı?” ve “TurkNet açıklama yaptı mı?” gibi soruları gündeme getirdi. Peki, TurkNet’in kişisel verileri çalındı mı? TurkNet açıklama yaptı mı? İşte bu konudaki detaylar…

SALDIRI VE ETKİLENEN VERİLER

TurkNet, resmi açıklamasında saldırının, küresel ölçekte artış gösteren siber tehditlerin bir parçası olduğunu ifade etti ve etkilenen kullanıcı bilgileri hakkında bilgiler sundu. İhlal edilen veriler arasında ad, soyad, telefon numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri ve statik IP adresleri yer alıyor. Ancak, finansal verilerin ve kullanıcı parolalarının güvende olduğu vurgulandı. Saldırı sonrası sosyal medya platformlarında ve çeşitli forumlarda TurkNet’e ait müşteri bilgilerinin satışa sunulduğuna dair iddialar ortaya çıktı.

Bazı kaynaklarda, hackerların 2,8 milyon veriyi çaldığı ve fidye olarak 3 Bitcoin talep ettiğine dair paylaşımlar yapıldı. Bu iddialara yanıt veren TurkNet, yetkisiz erişimin tespit edilmesiyle birlikte tüm gerekli güvenlik önlemlerinin derhal alındığını belirtti. Ayrıca, ilgili kurumlarla koordineli çalıştıklarını ve hukuki süreçlerin başlatıldığını açıkladı.