TurkNet Hacker Saldırılarına Yanıt Verdi

SİBER SALDIRI HEDİFİ OLDU

Milyonlarca abonesi bulunan telekomünikasyon şirketi Turknet, bir siber saldırıya maruz kaldı. Darkweb’de bir hacker grubu, Turknet’ten milyonlarca Türkiye vatandaşının kişisel verisini çaldıklarını açıkladı. Yapılan paylaşımda, binlerce bireyin isim-soyisim, telefon numarası ve kredi kartı bilgilerini içeren bir liste yer almakta. Bu durum kamuoyunda büyük şok etkisi yarattı.

KULLANICI VERİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Turknet, iki milyon kullanıcısının verilerinin çalındığına dair iddialar üzerine bir yanıt verdi. Şirket, konuyla ilgili devam eden araştırmaların sonuçlarını paylaştı ve müşterilerini bilgilendirdi. Turknet’in açıklamasında, yaşanan saldırının kullanıcıların “finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamamakta” olduğu belirtildi. Ayrıca, şirketin güveni, şeffaflığı, hesap verilebilirliği ve kurumsal yönetimini en önemli öncelikleri olarak gördüğü vurgulandı. Bu kapsamda kamuoyuna yapılan açıklamanın sorumluluklarının bir gereği olduğu ifade edildi.

SALDIRI TARIHI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Turknet, dünyada ve Türkiye’de artan siber saldırılar çerçevesinde, kendilerine yönelik benzer bir saldırının 11 Mart 2025 tarihinde tespit edildiğini duyurdu. Şirket, hizmetlerinde herhangi bir kesinti veya sorun yaşanmadığını belirtti. Saldırının, müşterilerin finansal bilgilerini ve TurkNet parolalarını etkilemediği, bu bilgilerin uçtan uca güvende olduğu açıklandı. Ayrıca, saldırının sorumlularının tespiti ve yasal süreçlerin başlatılması için çalışmalara ilgili kamu kurumlarıyla birlikte devam edileceği bildirildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı belirtildi.

MÜŞTERİLERİNE GÜVEN VERİYOR

Şu anda tüm ek önlemlerin titizlikle devreye alındığı vurgulandı ve mevcut parolalarla Online İşlem Merkezi ve mobil uygulamanın güvenle kullanılabileceği ifade edildi. Olaydan etkilenen müşterilerle doğrudan iletişime geçerek sürecin şeffaf bir şekilde yönetileceği duyuruldu. Şirket, siber güvenliği en üst seviyede tutma ve müşterilerine kesintisiz, güvenilir hizmet sunma taahhüdünü yineledi.