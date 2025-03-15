TurkNet, Hacker Saldırısıyla Karşı Karşıya

HACKER SALDIRISI VE TURKNET’İN TEPKİSİ

İnternet servisi sağlayıcısı TurkNet, geçmişinde yaşadığı en büyük hacker saldırısının birine maruz kaldı. “Hades_hgs” takma adıyla bilinen hacker, şirketin sistemlerine girerek Türkiye genelindeki internet hizmetlerini kesme tehdidinde bulundu. Bu tehdidi kanıtlamak amacıyla, elde ettiği bilgileri içeren bir liste paylaştı. Listede, iki milyon internet kullanıcısının isim, soyisim, telefon numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, TurkNet abonelik devre bilgileri, adres ve statik IP bilgilerinin bulunduğunu ileri sürdü.

SALDIRININ TESPİTİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

TurkNet, saldırının 11 Mart 2025 tarihinde tespit edildiğini ve derhal önlem aldıklarını belirtti. Şirketten yapılan açıklamada, “TurkNet olarak şeffaflık ve güven ilkelerimize bağlı kalmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, saldırının ardından teknik ve idari tedbirlerin artırılarak güvenlik sağlandığı vurgulandı. Müşterilerin finansal bilgilerinin ve kullanıcı parolalarının güvende olduğu, fakat bazı kimlik bilgilerinin sızmış olabileceği kaydedildi. Bu süreç, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile koordineli bir şekilde yürütülüyor. TurkNet, müşterilerinin Online İşlem Merkezi ve mobil uygulamalarını güvenle kullanabileceklerini de dile getirdi.

FIDYE TALEBİ VE HACKER’IN AÇIKLAMALARI

Hades_hgs, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 2,8 milyon müşteriye ait verilere ulaştığını ve bunları satabileceğini iddia etti. Ayrıca, TurkNet’ten 3 Bitcoin (yaklaşık 248 bin dolar ya da 9 milyon TL) fidye talep ettiğini belirtti. Hades_hgs, daha önce HGS sistemine sızdığını ve hapisten yeni çıktığını öne sürdü. Üstelik, internet fenomeni Jahrein’in kişisel bilgilerini de sosyal medyada paylaştığını iddia etti.