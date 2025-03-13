TurkNet Siber Saldırı İddialarını Yanıtladı

SİBER SALDIRIYA MARUZ KALDIKLARI DUYURULDU

Türkiye sınırları içinde yüz binlerce kişiye hizmet veren internet sağlayıcılarından biri olan TurkNet, kuruma yönelik yapılan bir siber saldırıyı tespit ettiğini açıkladı. Son dönemde gündemde olan “TurkNet hacklendi mi?” sorusunun yanıtı, Türkiye’nin önde gelen internet servis sağlayıcısının siber saldırıya uğramasıyla ortaya çıktı. İddialara göre, 2,8 milyon kullanıcıya ait verilerin çalındığı ve saldırganın 3 Bitcoin fidye talep ettiği öne sürülüyor.

MÜŞTERİ VERİLERİ GÜVENDE

TurkNet yetkilileri saldırıyı doğrularken, finansal veri sızıntısı iddialarını kesin bir şekilde reddetti. Şirket, “TurkNet olarak kurulduğumuz günden bu yana, güveni, şeffaflığı, hesap verilebilirliği, kurumsal yönetişimi en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu açıklamayı da bu ilkelerimiz çerçevesindeki sorumluluğumuzun bir gereği olarak kamuoyunun dikkatine sunuyoruz” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, dünya genelinde ve Türkiye’de artan siber saldırı vakalarına dikkat çekerek, TurkNet’e yönelik bu tür bir saldırının 11 Mart 2025 tarihinde tespit edildiğini vurguladı.

KORUMA TEDBİRLERİ ARTIRILDI

TurkNet, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında alınan önlemlere rağmen kurumlarına ait veri tabanına bir siber saldırı gerçekleştiğini, ancak gerekli teknik ve idari tedbirlerin artırıldığını ve güvenliğin sağlandığını bildirdi. Yaşanan olay sonrası hizmette herhangi bir kesinti ya da sorun meydana gelmedi. İhlale konu olan veri tabanında, bazı müşterilere ait ad, soyad, telefon numarası, abonelik numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, TurkNet abonelik devre bilgileri, adres ve statik IP bilgileri yer alıyor. Müşterilerin finansal bilgileri ve TurkNet kullanıcı parolaları ise bu saldırıdan etkilenmediği güvence altına alındı.

HUKUKİ SÜREÇLER BAŞLATILACAK

TurkNet, saldırının sorumlularının tespit edilmesi ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için çalışmalara başladıklarını, bu süreçlerin ilgili kamu kurumlarıyla koordine bir şekilde yürütüleceğini belirtti. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gerekli ihlal bilgilendirmeleri yapılmış durumda. Şirket, mevcut parolalarla Online İşlem Merkezleri ve mobil uygulamanın güvenli bir şekilde kullanılabildiğini ve olası gelişmelere ilişkin müşterilerini bilgilendirmeye devam edeceklerini dile getirdi. Saygılarıyla, TurkNet Ekibi.