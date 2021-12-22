Çin’in Wuhan kentindeki hayvan pazarından yayılan corona virüse karşı geliştirilen Turkovac acil kullanım onayı aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Yerli Turkovac aşımız bugün itibarıyla acil kullanım onayı almış bulunmaktadır.’ dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Koca, yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC’ın acil kullanım onayı aldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamasında, “Vatandaşlarımıza Sinovac ve BionTech aşılarının ardından yerli aşu TURKOVAC’ı da sunabileceğiz” dedi.