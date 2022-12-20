TURKOVAC ile ilgili flaş karar

Yerli aşı TURKOVAC ile ilgili önemli bir karara imza atıldı.

Çin’in Wuhan kentindeki hayvan pazarından yayılan corona virüs salgınına karşı geliştirilen TURKOVAC ile ilgili önemli bir karara imza atıldı.

Yerli covid-19 aşısı TURKOVAC’ın sağlıklı kişilerdeki etkinliği ve güvenliğinin gösterildiği, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde yürütülen Faz-3 klinik çalışmasının sonuçları, dünyanın prestijli bilimsel dergilerinden Vaccines’de yayımlandı. Yapılan çalışmalar neticesinde TURKOVAC’ın etkinliği uluslararası bilimsel alanda kabul gördü.

Covid-19’a karşı Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen Turkovac, yapılan klinik çalışmalar sonucu uluslararası bilimsel alanda kabul edildi.

Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirilen TURKOVAC, Faz-1, Faz-2 ve Faz-3 aşamalarının tamamlanmasının ardından 22 Aralık 2021’de acil kullanım onayını aldı. Aynı gün seri üretimine başlanan, kısa süre içinde de yaygın kullanıma sunulan yerli aşı ile Türkiye, dünyada covid-19’a karşı kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biri oldu. Bu süreçte TURKOVAC’ın birincil aşı, hatırlatma dozu, çocuk ve gençlerdeki etkisini ölçmeyi hedefleyen farklı klinik çalışmalar da uygulamaya alındı.

Birinci yılını dolduran yerli aşıyla ilgili yakın zamanda sevindirici bir gelişme daha yaşandı. Sağlıklı gönüllülerde, iki doz CoronaVac’a karşı iki doz TURKOVAC aşısının etkinliği ve güvenliğinin değerlendirildiği Faz-3 klinik çalışmasının sonuçları, dünyanın prestijli bilimsel dergilerinden Vaccines’de bilimsel özgün makale olarak 4 Kasım’da yayımlandı. Böylelikle, TURKOVAC’ın etkinliği uluslararası bilimsel alanda kabul gördü.

‘TURKOVAC EN AZ CORONAVAC KADAR ETKİN’

TURKOVAC Faz-3 Çalışması Sorumlu Araştırıcısı ve Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, 18-55 yaş arası, sağlıklı ve ciddi hastalıkları olmayan erişkinlerin katıldığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Prof. Dr. Tanrıöver, “Araştırma sonucunda PCR ile tanı almış covid-19 gelişimi açısından CoronaVac ile karşılaştırıldığında TURKOVAC’ın yüzde 41 oranında bir göreceli risk azalması sağladığı saptandı. Bu bulgu ile araştırmanın takip süresi içinde TURKOVAC’ın en az CoronaVac kadar etkin olduğu değerlendirildi” bilgisini paylaştı.

Yerli aşının enjeksiyon bölgesinde bir miktar daha fazla ağrı yaptığının saptandığını belirten Tanrıöver, ciddi ya da hayatı tehdit eden bir yan etkinin bildirilmediğini vurguladı.

AĞIR HASTALIĞI VE HASTANEYE YATIŞI ÖNLÜYOR

Covid-19’dan korunmak için aşı ve hatırlatma dozlarının mutlaka yapılması gerektiğine işaret eden Tanrıöver, çalışmanın önemine ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu araştırma, TURKOVAC’ın daha önce aşılanmamış ve covid-19 geçirmemiş kişilerde etkin ve güvenli olduğunu CoronaVac ile karşılaştırmalı olarak ortaya koydu. Ayrıca bir süredir dolaşımda olan varyantlarla beraber dünyada artık covid-19 aşılarının esas olarak aşılanan kişileri ağır hastalıktan koruma etkisinin ön planda olmasına odaklanılıyor. Bu araştırmada da TURKOVAC grubunda araştırma süresi boyunca aşının 2’nci dozundan 14 gün sonrasında hastaneye yatması gereken ya da ağır seyreden hiç covid-19 vakasıyla karşılaşılmadı. Bu bağlamda, araştırma ile 18-55 yaş arasındaki kişilerde güvenlilik profili ortaya konulan TURKOVAC’ın da bu beklentileri karşıladığı gösterilmiş oldu.”