TÜRKPA 14. Genel Kurulu Kazakistan’da

TBMM BAŞKANI KAZAKİSTAN’A GİDECEK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14. Genel Kurulu’na katılmak için Kazakistan’a gidiyor. TBMM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Kazakistan Parlamentosu’nun ev sahipliği yapacağı başkent Astana’da “Türk Devri: Parlamenter Diplomasinin Rolü” temasıyla 11-12 Haziran’da düzenlenecek TÜRKPA 14. Genel Kurulu çerçevesinde ilk olarak TÜRKPA Asamble Konseyi Toplantısı’na katılacak.

TOPLANTIDA GÖREV DEĞİŞİMİ YAPILACAK

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı ve TÜRKPA Dönem Başkanı Sahiba Gafarova’nın başkanlık yapacağı toplantıda, TÜRKPA Dönem Başkanlığını Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov devralacak. Ayrıca, Kurtulmuş’un TÜRKPA Asamble Konseyi Toplantısı’nda konuşma yapması bekleniyor. Kurtulmuş’un, TÜRKPA 14. Genel Kurulu kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşmesi ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlar arasında yer alıyor.

TÜRKPA’NIN KURULUŞU VE AMAZLARI

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra TÜRKPA 14. Genel Kurulu’na hitap edecek. TÜRKPA, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’nin 21 Kasım 2008’de imzaladığı İstanbul Anlaşması ile kuruldu. Bu yapı, üye ülkelerin siyasi, hukuki ve ekonomik güçlenmesini hedefliyor; tabii kaynakların verimli kullanımıyla refahın artırılmasını ve sosyal-kültürel ilişkilerin ilerletilmesini amaçlıyor. TÜRKPA çalışmalarına Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci üye olarak katılırken, Özbekistan ve Türkmenistan misafir olarak yer alıyor. TÜRKPA Genel Kurulu’nda her ülkeden 8 milletvekili ve Meclis Başkanı bulunuyor. Genel Kurul, Asamble’nin karar alma organı görevini üstlenirken, TÜRKPA’nın çalışmalarını üye ülkelerin meclis başkanlarının oluşturduğu TÜRKPA Asamble Konseyi yönlendiriyor.