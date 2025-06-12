TÜRKPA, Barış İçin Sürekli Çalışacağız

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’UN AÇIKLAMALARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “TÜRKPA çatısı altında, bölgemizde ve dünyada barışın hükümferma olması için çalışmaya devam edeceğiz. Türk yurtlarının her köşesinde barış, düzen, adalet ve kalkınma amaçlarına ulaşmak için durmadan ve yılmadan çalışacağız” diyerek, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14’üncü Genel Kurulu çerçevesinde önemli mesajlar verdi. Bu toplantı, Kazakistan Parlamentosu’nun ev sahipliğinde gerçekleşirken, Kurtulmuş’un katılımıyla TÜRKPA Dönem Başkanı olan Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova’nın başkanlığında toplandı.

GENEL KURULUN ÖNEMİ VE TEŞEKKÜR

Kurtulmuş, başkent Astana’da düzenlenen toplantı sırasında TÜRKPA’nın 14’üncü Genel Kurulu için burada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Kazakistan Parlamentosu’na ve Meclis Başkanı Yerlan Koşanov’a, Genel Kurulun başarılı organizasyonu ve misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti. Koşanov’u TÜRKPA Dönem Başkanlığı’nı devraldığı için tebrik ederken, “Türk dünyasının tecrübeli parlamenter liderlerinden Sahiba Gafarova’ya da geçtiğimiz dönem yaptıkları liderlik, TÜRKPA’nın gelişmesine sundukları büyük katkı dolayısıyla yürekten teşekkürü bir borç biliyorum” şeklinde konuştu.

DÜNYA DÜZENİ VE İŞ BİRLİĞİ

Kurtulmuş, dünyayı etkileyen büyük değişimler ve zorluklarla karşı karşıya olunduğunu belirtti ve çift kutuplu dünya düzeninin sona erdiğini, tek kutuplu düzenin de uzun ömürlü olamayacağını vurguladı. Çok kutuplu ve çok merkezli bir düzen arayışının günümüzde önemli bir konumda olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Ülkelerimiz arasındaki iş birliği ve dayanışmayı bu arayışlar hem daha önemli hem daha vazgeçilmez hale getiriyor” dedi. Ortak geleceği inşa etme imkanlarının yanı sıra, Türk dünyasında iş birliği fırsatlarının artmasının, çok kültürlü ve çok merkezli dünya sisteminin kurulmasına büyük avantaj sağladığını aktardı.

ÜYELİK ARZUSU VE KAPSAYICILIK

Ayrıca, Özbekistan ve Türkmenistan’ın en kısa sürede TÜRKPA’ya katılımını istediklerini belirterek, gözlemci üyeler Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de aktif katılımlarının birliği güçlendireceğini kaydetti. Kurtulmuş, TÜRKPA’nın Türk devletleri arasında özel bir konuma sahip olduğunu ifade ederek, kurumsal kapasiteyi artırmak için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı. “TÜRKPA’nın, emsalleri arasında temayüz etmesine vesile olan model kanun çalışmalarımız, ulusal parlamentolarımızı ‘dilde, işte ve fikirde’ birbirine yakınlaştırmakla kalmıyor; aynı zamanda emsal kuruluşlara örnek ve ilham kaynağı oluyor” dedi.

GÖREV DEVİRLERİ VE GELECEK HEDEFİ

Kurtulmuş, TÜRKPA Dönem Başkanlığı’nın Azerbaycan’dan Kazakistan’a geçtiğini, Genel Sekreterlik görevinde de değişim yaşanacağını duyurdu. “Sayın Genel Sekreter Süreyya Er’e bugüne kadar yapmış olduğu hayırlı çalışmalar için teşekkür ediyorum” diyerek, yeni Genel Sekreter adayı Ramil Bey’e de başarılar diledi. Toplantının ve Genel Kurulda alınacak kararların hayırlı sonuçlar doğurmasını umduğunu belirten Kurtulmuş, “TÜRKPA çatısı altında, bölgemizde ve dünyada barışın hükümferma olması için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantının sonundaysa, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova, TÜRKPA Dönem Başkanlığı’nı Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov’a devretti. TBMM Başkanı Kurtulmuş’un katılımıyla, TÜRKPA üyesi ülkelerin Meclis Başkanları aile fotoğrafı çektirdi.