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TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan Seçildi

TOPLANTIDAN IMPORTANT GELİŞMELER

Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi’nin (TÜRKPA) 14. Genel Kurulu Toplantısı’nda yeni genel sekreter belirlendi. Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ramil Hasan, TÜRKPA’nın yeni genel sekreteri olarak seçildi. Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov’un ev sahipliği yaptığı toplantıda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve diğer ülkelerin parlemento başkanları katıldı.

Ramil HASAN’IN SEÇİLMESİ

Toplantıda Azerbaycan’ın önerdiği Ramil Hasan, parlemento başkanları ve milletvekillerinin oy birliğiyle TÜRKPA’nın yeni genel sekreteri olarak belirlendi. Ramil Hasan, 2009-2013 yılları arasında da TÜRKPA Genel Sekreteri olarak görev yapmıştı.

BİR SonRaki TOPLANTI KIRGIZİSTAN’DA YAPILACAK

Toplantıda, mevcut TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er’e, 2021’den bu yana üstlendiği görevdeki katkılarından dolayı teşekkür edildi. Ayrıca, bir sonraki TÜRKPA 15. Genel Kurulu Toplantısı’nın Kırgızistan’da gerçekleşmesi kararlaştırıldı.

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