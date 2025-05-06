TÜRKSAT 2021-2022 Hesapları İbra Edildi

TBMM KİT KOMİSYONU TOPLANDI

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ’nin 2021-2022 yıllarına ait bilanço ve sonuç hesaplarını görüştü. TÜRKSAT AŞ’nin hesaplarının 2021-2022 dönemi için ibra süreci gerçekleştirildi. TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, toplantıda yaptığı açıklamada, TÜRKSAT’ın devletin kritik altyapılarını işlettiğini belirtti ve uydu haberleşmesi, kablo TV hizmetleri ile e-Devlet hizmetlerinin sunumu konularına vurgu yaptı.

YERLİ VE MİLLİ UYDUMUZ

Atalay, Cumhuriyet tarihinin önemli kazanımlarından biri olarak TÜRKSAT 6A’nın hizmete girdiğini hatırlatarak, “3 ana alanda faaliyet gösteriyoruz. Bunlardan biri uydu hizmetleri faaliyet alanı. Şu anda gökyüzünde 6 ayrı uydumuz faaliyet yürütüyor. Türkiye’nin uzaydaki temsilciliğini yapıyoruz.” dedi. Diğer bir faaliyet alanının kablo TV ve internet hizmetleri olduğunu vurgulayan Atalay, “Yaklaşık 24 ilde 5,5 milyon binaya ulaşmış durumdayız ve 1,5 milyon aboneye sahibiz.” şeklinde konuştu. Ayrıca bilişim alanında kamuya dijital dönüşüm konusunda destek verdiklerini ifade etti.

FINANSAL SONUÇLAR

Atalay, şirketin 2021 yılında 2,75 milyar lira satış gerçekleştirdiğini, bu rakamın 2022’de 5,8 milyar liraya ulaştığını belirtti. Şirketin mevcut bütçesinin 35 milyar lira seviyelerinde olduğunu aktaran Atalay, “Bugüne kadar 4 faaliyet alanında 105 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik.” dedi. Yatırımların yüzde 63’ünün uydu hizmetlerine, yüzde 30’unun kablo TV kısmına, yüzde 7’sinin bilişim ve e-Devlet hizmetlerine gittiğini anlattı.

YENİ PROJELER VE SORUMLULUKLAR

Atalay, şirketin enerji üretiminde de adımlar attığını belirterek, “Ankara’da oluşturduğumuz güneş enerji santrali ile doğaya katkı sağlıyoruz.” ifadesini kullandı. Ayrıca Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde kurulacak veri merkezi projesine dair, “Bu veri merkezi Türkiye’nin en büyük ve en yüksek standartlı veri merkezlerinden biri olacak.” dedi. Amaçlarının kamunun ve ihtiyaç duyan kuruluşların verilerine güvenli bir ortamda erişim sağlamak olduğunu belirtti.

ULUSLARARASI HİZMET AĞI

Atalay, TÜRKSAT uydularının sadece yurt içinde değil yurt dışında da hizmet verdiğini ifade etti. TÜRKSAT’ın sunduğu hizmetlerin “Türksat her yerde” mottosuyla geniş bir alanda erişim sağladığını belirtti. Ayrıca, “Deprem anında kesilmeyen iletişim imkanı sunuyoruz.” vurgusunu yaptı. Uçaklarda internet hizmeti sunmaya yönelik atılan adımlardan bahsederek, “Artık uçaklarımızın içine Türksat uydularıyla interneti taşıyacağız.” dedi. Bunun yanı sıra, kamudaki dijital dönüşüm konusunda öncülük ettiklerini sözlerine ekledi. Toplantıda görüş ve önerilerin sunulmasının ardından TÜRKSAT’ın 2021-2022 yılı hesapları genel görüşe sunuldu.