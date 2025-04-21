Türksat 6A Bugün Hizmete Alınıyor

TÜRKSAT 6A UYDUSU BUGÜN HİZMETE ALINIYOR

Türksat 6A uydusu, bugün itibarıyla hizmete giriyor. Yaklaşık 20 yıllık bir sürecin sonunda geliştirilen Türksat 6A’nın yapımında, daha önce Türksat 3A, 4A ve 4B uydularında görev almış mühendisler rol aldı. Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan Türksat 6A, Türk uydularının kapsama alanını 3,5 milyar kişiden 5 milyar kişiye çıkaracak.

ORTAK ÇALIŞMA İLE HAYATA GEÇTİ

ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay ve C2TECH ortak projeleriyle geliştirilen Türksat 6A, Türkiye’nin uzaydaki varlığını güçlendirecek ve kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A’nın 12 günlük yolculuğu ve 6 ateşleme ile 28 Aralık 2024 tarihinde 42 derece doğu nihai görev yörüngesine ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, “Anten kapsama alanı gibi uydunun görev yörüngesinde gerçekleştirilmesi gereken diğer tüm testleri de tamamlandı. 17 Şubat’ta yapılan ilk test yayınıyla Türksat 6A’nın haberleşme kabiliyetleri de pratik olarak doğrulandı.” diye konuştu.

İLK TÖREN BUGÜN GERÇEKLEŞECEK

Uraloğlu, Türksat’ın 31 derece, 42 derece ve 50 derece doğu yörüngelerinde faaliyet gösterdiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla, bugünkü tören ile Türksat Gölbaşı Yerleşkesi’nde ilk yerli ve milli uydu Türksat 6A hizmete alınacak.” dedi. Türksat 6A’nın kullanıma girmesi, daha önce Türksat uyduları ile kapsanmayan yeni coğrafyalara hizmet sunma imkanı sağlayacak. Böylece Türksat’ın hizmet verdiği alan, Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya’yı da kapsayacak şekilde genişleyecek.