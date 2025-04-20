Türksat 6A Hizmete Alınıyor

TÜRKİYE’NİN YERLİ VE MİLLİ UYDUSU HİZMETE GİRİYOR

Türk mühendisliğinin bir eseri olan Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 21 Nisan Pazartesi günü faaliyete geçiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Türksat 6A uydusu hizmete alındığında, Türksat’ın kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya’yı da kapsayarak genişleyecek. Böylece, 6A’nın devreye girmesiyle birlikte uydularımızın kapsama alanı 3,5 milyar kişiden 5 milyar kişiye ulaşacak” dedi.

TÜRKİYE’NİN UYDU SERÜVENİ

Bakanlıktan gelen bilgilere göre, Türksat 6A uydusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 21 Nisan Pazartesi günü Türksat Gölbaşı Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek olan törenle hizmete alınacak. Uraloğlu, Türkiye’nin uydu serüveninin 1994 yılında yörüngede olan Türksat 1B ile başladığını, ardından 1996 yılında devreye giren 1C ve 2001 yılında fırlatılan 2A uydularının geldiğini söyledi. Uraloğlu, Türksat 6A’nın, yerli ürün üretme hamlelerinin yaklaşık 20 yıllık bir çalışmasının sonucu olduğunu belirtti ve yurt dışında üretilen 3A’nın yanı sıra 4A ve 4B uydularının üretiminde Türksat mühendislerinin de katkı sağladığını kaydetti.

DÜŞÜK BAĞIMLILIK, YÜKSEK YERLİLİK

Uraloğlu, “Türksat 6A’nın yapımında ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay ve C2TECH gibi yerli firmalar ile çalıştık. Bu kuruluşlar, yerli ve milli olarak üretilen her bileşen ile önemli bir deneyim kazandı. Uydumuz, yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranıyla 84 yerli ekipman kullanılarak geliştirildi. Ülkemizde üretilen bu parçalar, uzayda başarıyla işlev gösterdiği için ihracat imkanları da artmış oldu. Bu proje, milli güvenliğimiz açısından kritik bir öneme sahip. Artık dışa bağımlı olmadan kendi haberleşme uydumuzu üretiyoruz” sözlerine yer verdi.

Bakan Uraloğlu, mevcut durumda Türksat’ın 31, 42 ve 50 derece doğu yörüngelerinde bulunan Türksat 3A, 4A, 4B, 5A ve 5B uyduları ile dünya genelinde toplam 3,5 milyar nüfusa ulaştığını belirtti. Türksat 6A’nın hizmete girmesi ile daha önce kapsanmayan yeni coğrafyalara da hizmet verilmesi planlanıyor. Uraloğlu, “Türksat 6A ile hizmet verdiğimiz alan Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya’yı içerecek. Bu şekilde, uydularımızın kapsama alanı 3,5 milyar kişiden 5 milyar kişiye yükselebilecek. Uydumuz, en az 15 yıl boyunca hizmet edecek” diye ekledi.