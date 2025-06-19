TÜRKSAT 7A İçin Protokol İmzalandı

HİZMETE GİRECEK TÜRKSAT 7A’NIN FİNANSMAN PROTOKOLÜ İMZALANDI

TÜRKSAT 7A’nın üretim sürecine yönelik finansman desteğini içeren bir protokol imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “2029 yılında hizmete almayı planladığımız uydumuz daha yüksek veri kapasitesi ve daha güçlü kapsama alanıyla Türkiye’nin dijital gelecek vizyonunun taşıyıcısı olacak” dedi. Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT’ın öncülüğünde düzenlenen “Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu”nun açılış konuşmasını yaptı. Uraloğlu, uzayın yalnızca bilimsel keşifler değil, aynı zamanda küresel güç dengeleri ve stratejik üstünlüklerin yeniden tanımlandığı bir alan olduğunu vurguladı.

UZAYDA GÜÇLÜ BİR VARLIK GÖSTERMEK GEREKİYOR

Uydu teknolojilerinin, modern savaşların seyrini değiştiren kritik bir unsur olduğunu belirten Uraloğlu, “Artık savaşlar yalnızca karada, havada veya denizde değil, uzayda kazanılıyor. Uydular, istihbarat toplama, gerçek zamanlı iletişim, hedef tespiti ve lojistik koordinasyon gibi alanlarda devletlere eşsiz bir üstünlük sağlıyor” şeklinde konuştu. Devam eden İsrail-İran çatışmasına dikkat çekerek, uydu tabanlı gözetleme ve iletişim sistemlerinin stratejik karar alma süreçlerinde hayati bir rol oynadığını ifade etti. Uraloğlu, “Bu, bize uzay teknolojilerinin ulusal güvenlik ve savunma açısından ne denli kritik olduğunu açıkça gösteriyor” dedi.

GÜVENLİ VERİ AKTARIMI VAZGEÇİLMEZ BİR UNSURDUR

Siber güvenlik tehditlerinin arttığı çağda, güvenli veri aktarımının ve kesintisiz iletişimin ulusal güvenlik açısından vazgeçilmez bir konu haline geldiğini belirten Uraloğlu, “Türkiye olarak, bu yeni çağın fırsatlarını değerlendirmek ve risklerine karşı hazırlıklı olmak için fiber optik ağlardan uydu teknolojilerine kadar kapsamlı bir altyapı geliştiriyoruz. Bu, sadece teknolojik bir yatırım değil, aynı zamanda sosyal adalet, ekonomik büyüme ve küresel rekabet gücümüzün de temel taşıdır” dedi.

TÜRKSAT 6A’DAN SONRA YENİ UYDU GELİYOR

Hizmete alınan TÜRKSAT 6A’nın ardından yeni uydu müjdesini veren Uraloğlu, “Bakanlıkla TÜRKSAT arasında, yeni nesil iletişim uydumuz TÜRKSAT 7A’nın yapım sürecine yönelik finansman desteğini kapsayan bir protokol imzalayacağız. Bu protokol, TÜRKSAT 7A’nın geliştirilmesinde Bakanlığımızın sağlayacağı katkının çerçevesini çizerek, projenin sağlam bir zeminde ilerlemesini temin edecek” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN KOMÜNİKASYON HARİTASINDAKİ YERİ

TÜRKSAT 7A projesinin, 42 derece Doğu yörüngesindeki TÜRKSAT 3A uydusunun tasarım ömrünün sona yaklaşıyor olması nedeniyle başladığını belirten Uraloğlu, “Hizmete almayı planladığımız bu uydumuz daha yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetim kabiliyetiyle Türkiye’nin dijital gelecek vizyonunun taşıyıcısı olacaktır.” ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin yalnızca kendi bölgesinin değil, dünyanın da iletişim haritasında söz sahibi olması gerektiğini belirterek, “Uzayda izi olanın, dünyada sözü olur” ilkesine atıfta bulunarak, “Bu hedef doğrultusunda hep çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Açılış konuşmalarının ardından TÜRKSAT 7A Projesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, UDHAM Başkanlığı ve TÜRKSAT A.Ş. tarafından gerçekleştirildi.