TÜRKSAT Heyeti, Suriye’de İşbirliği Görüşmesi Yaptı

TÜRKSAT HEYETİ ŞAM’DA GÖRÜŞMELER YAPTI

TÜRKSAT heyeti, Suriye ile uydu haberleşmesi, afet iletişimi ve kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi konularında işbirliği fırsatlarını araştırmak için Şam’da çeşitli temaslar gerçekleştirdi. TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay liderliğindeki heyet, bu ziyarette önemli görüşmelere imza attı. Atalay’a, TÜRKSAT Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel, e-Devlet Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Orhan Koca, İş Geliştirme ve Satış Direktörü Ömer Şamil Açba ile Yayıncılık ve Servisler İş Geliştirme ve Satış Müdürü Akif Yüksel eşlik etti.

Heyet, Suriye İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel, Enformasyon Bakanı Hamza el Mustafa ve Acil ve Afet Bakan Yardımcısı Hussam Hallak ile ayrı görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Toplantılar sırasında Suriye ile uydu haberleşmesi, afet iletişimi ve kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi konularında işbirliği olanakları masaya yatırıldı. TÜRKSAT’ın uydu haberleşme çözümleri ve e-Devlet Kapısı sistem mimarisi konusundaki deneyimi hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

TEKNİK TEMASLAR DEVAM EDECEK

Görüşmelerde ayrıca, Suriye’nin kırsal bölgelerinde iletişim altyapısının modernizasyonu, televizyon yayıncılığı ve veri aktarımı ile afet anlarında sürdürülebilir iletişim imkanlarının sağlanması gibi alanlarda geliştirilmesi gereken ortak projeler üzerinde çalışıldığı dile getirildi. Tarafların, işbirliği alanlarının somut projelerle genişletilmesi amacıyla teknik düzeyde temasların sürdürülmesine karar verdiği kaydedildi.