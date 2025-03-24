Turkuaz Yayınevi Boykot Ediliyor Mu?

BOYKOT ÇAĞRISI YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerindeki soruşturmalar sürecinde Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından tutuklanmasıyla birlikte, Saraçhane’de toplanan kalabalığa hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı mağazalar için boykot çağrısında bulundu. Özel, firmaların isimlerini vererek bu sürece dikkat çekti.

HANGİ FİRMALAR BOYKOT EDİLİYOR?

Özgür Özel, belirttiği boykot listesini sahneye çıkartan ifadeleriyle paylaştı: “Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab’ten içmeyin. Bundan sonra Espressolab’e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Kitap alırken D&R’a uğramıyorsunuz. Saraçhane’yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum!” dedi.

Özel, boykotunu sürdürerek “Idefix diye bir şey var, biliyor musunuz, artık yok! D&R yok, Idefix yok… İstiklal’de Demirören AVM var biliyor musunuz, karşı kaldırımdan geçin…” sözleriyle dikkatleri çekti. Kilim Mobilya için de, “O kilime kim basıyorsa o kilime o sahip çıksın. Kilim Mobilya’yı evinize sokmayın.” ifadelerini kullandı.

GENÇLERE YÖNELİK ÇAĞRILAR

Gençlerin taleplerine de değinen Özel, “Gençler de ‘Ülker, Ülker, Ülker’ diyor. Bu da gençlerin talebidir.” diyerek, benzin ve gaz alımı konusunda alternatiflerin var olduğunu belirtti: “Benzin alınacaksa dünya kadar benzin istasyonu var ama artık Türk Petrol diye bir şey yok!” dedi. TRT ve TGRT gibi medya kuruluşlarına karşı da tepkilerini iletti.

“Milli Piyango’dan, Misli.com’dan, iddaa.com’dan sakın ha…” diyen Özel, ayrıca denetimlerin eksik yapıldığını ve bununla ilgili sorumlu olanları eleştirdi, “Bayram geliyor, uçak bileti, otobüs bileti, otel ETS’den sakın ha! ETS’yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok!” şeklindeki çağrısıyla boykotlarını sürdürdü.