Turkuaz Yayınevi Boykot Ediliyor Mu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmalar neticesinde Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması sonrası tekrar Saraçhane’de bir araya gelen kalabalığa hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belirli firmalara yönelik boykot çağrısında bulundu. Bu boykotlar arasında Turkuaz Yayınevi’nin durumu da merak ediliyor. Turkuaz neden hedef gösteriliyor?

BASKILARA DİKKAT ÇEKİLİYOR

Özel, daha önce Saraçhane’deki protestoları yayınlamayan medya kuruluşlarına da boykot tehdidinde bulunmuştu. Şimdi ise belirli şirketler üzerinden somut boykot çağrıları yapıyor. Listesinde öne çıkan ifadeler şöyle: “Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim, ama bunu sakın EspressoLab’ten içmeyin. Bundan sonra Espressolab’e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!”

KİTAP ALICILARINA UYARI

Kitap alırken D&R’a gitmemeleri gerektiğini belirten Özel, “Saraçhane’yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün!” dedi. Ayrıca, “Idefix diye bir şey var, artık yok!” diyerek D&R ve Idefix gibi tanınmış markaları hedef aldı. “İstiklal’de Demirören AVM var, karşı kaldırımdan geçin…” diye de ekledi.

Kilim Mobilya’nın da hedef alındığı konuşmalarda, “O kilime kim basıyorsa ona sahip çıksın, Kilim Mobilya’yı evinize sokmayın.” sözlerine yer verildi. Gençlerin ise “Ülker, Ülker, Ülker” şeklinde nitelendirdiği bir taleple markayı gündeme getirdi.

Benzin alma konusunda da uyarılarda bulunan Özel, “Dünya kadar benzin istasyonu var ama artık Türk Petrol diye bir şey yok!” diyerek alternatif bulunması gerektiğinin altını çizdi. Gaz alımında da Milengaz ve Likitgaz gibi alternatiflerin dikkate alınması gerektiği ifade edildi.

Özel, “TRT’ye bakmayın.” diyerek devlet kanalını da boykot listesine ekledi. Ayrıca TGRT’nin İhlas Ev Aletleri ile kullanıma son verilmesi gerektiğini söyledi. Milli Piyango, Misli.com, iddaa.com gibi platformların da boykota tabi olması gerektiğini vurguladı.

Turizm Bakanı’nın Kartalkaya’daki otel denetimleriyle ilgili söylemleri de gündeme getirildi. Özel, “Bayram geliyor, uçak bileti, otobüs bileti, otel ETS’den sakın ha! ETS’yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok!” sözleriyle sonuca vardı.