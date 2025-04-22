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TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu Açıklama Yaptı

EMRE KARTALOĞLU’NUN AÇIKLAMASI

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Müşavirler Odaları Birliği’nin (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaptı. Kartaloğlu, “Atatürk’ün izinden yürüyerek; geleceğimiz ve umudumuz olan çocuklarımıza, demokratik, çağdaş ve barış içinde yaşayabilecekleri bir dünya bırakmak için daha çok çalışacağımızı bir kez daha kararlılıkla ifade ediyoruz” dedi.

23 NİSAN’IN ANLAMINA VURGU

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın önemine dikkat çeken Kartaloğlu, “Türk halkı, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla birlikte yüzünü Batı’ya çevirmiş; geleceğe doğru emin adımlarla yürümeye başlamıştır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ilerlemenin temeli olarak gördüğü çocuklara bu özel günü armağan ederek, geleceğin onların omuzlarında yükseleceğine işaret etmiştir” ifadelerini kullandı.

23 NİSAN’IN KUTLANMASI

Kartaloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman şehitlerimizi sonsuz saygı ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.

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