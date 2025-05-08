TÜRMOB Başkanı, Vergi Reformları Önerdi

TÜRMOB BAŞKANINDAN VERGİ REFORMU AÇIKLAMASI

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, vergi reformlarının hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Kartaloğlu, “Hayata geçirilecek kapsamlı yapısal vergi reformları ile kayıt dışı gelirin kavranarak ortaya çıkan vergi kayıplarının engellenmesi sağlanmalıdır. Bu çalışmalar yürütülürken adil, basit, öngörülebilir, vergiye uyum maliyetlerini düşüren ve mükelleflerin gönüllü uyumlarını destekleyen mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır” dedi. Kartaloğlu, vergi denetimlerine ilişkin uygulamalara ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin gerekliliğine de değindi.

KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELENİN ÖNEMİ

Kartaloğlu, vergi affının kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye zarar verdiğini vurgulayarak, bu konunun desteklenmesi gerektiğini belirtti. “Kamu harcamalarının en temel finansman aracı olan vergilerin sürdürülebilir ve sağlıklı bir sistem dahilinde toplanması, ekonomideki öngörülebilirliği artırma adına büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda gerek vergi mevzuatının gerekse vergi uygulamalarının kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir” dedi. Kayıt dışı ekonominin rekabet eşitsizliğine yol açtığını ve büyük ölçekli vergi kayıp ve kaçaklarına neden olduğunu ifade eden Kartaloğlu, bu anlamda yürütülecek çalışmaların desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede atılacak adımlardan bahseden Kartaloğlu, “Kayıt dışı ekonomiyi besleyen en önemli sebeplerden biri ‘vergi affı’ düzenlemeleridir. Kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye ciddi sekte vuran bu türden uygulamaları engelleyecek yasal düzenlemeler ivedilikle hayata geçirilmelidir” açıklamasında bulundu. Vergi mevzuatının karmaşıklığı ve meslek mensuplarına getirilen dolaylı iş yüklerinin kayıtlı ekonominin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dikkat çeken Kartaloğlu, bu mücadelede iş dünyasının ve tüm paydaşların aktif katılımının önemine vurgu yaptı.

TEKNOLOJİNİN ROLÜ VE DENETİM YAKLAŞIMI

Kartaloğlu, mücadele kapsamında teknolojinin etkin bir şekilde kullanılabileceğini ifade etti. “Ayrıca vergi uygulamalarında ve finansal teknolojiler alanında dijitalleşmenin geldiği seviye ile vergi idaresinin sahip olduğu veri kapasitesini etkin bir şekilde kullanmaya olanak sağlayan teknolojik altyapısı dikkate alındığında kayıt dışı ekonomi ile mücadele yolunda yapılacak çalışmalarda bu imkanlardan faydalanılması temel beklentimizdir” dedi. Vergi denetimlerinin ve incelemelerinin bu mücadelenin kritik bir bileşeni olduğunu dile getiren Kartaloğlu, bu çalışmalarda mükelleflerin iş ve işlemlerinin sekteye uğramaması gerektiğini belirtti. Denetimlerin rehberlik edici ve proaktif bir yaklaşımla yapılması gerektiğini ifade eden Kartaloğlu, böyle bir yaklaşımın sağlıklı vergi gelirlerinin toplanmasına önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.