TÜRMOB Delegesi Hakan Güvener etkinlikteydi

ETKİNLİKTE ANLAMLI BİR BULUŞMA

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Üst Birlik Delegesi Hakan Güvener, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İZSMMO) Çeşme Temsilcisi Nilüfer Yener ile Çeşme’deki oda üyeleri, mali müşavirlik meslek yasasının kabul edilişinin 36. yıl dönümüne özel anlamlı bir etkinlik düzenlediler. Bu kapsamda, 13 Haziran sabah saatlerinde Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen mali müşavirler, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapılan açıklamalar, meslek mensuplarının toplumdaki ve ekonomideki önemli rolünü tekrar gözler önüne serdi.

MESLEĞİN ÖNEMİ VURGULANDI

TÜRMOB Üst Birlik Delegesi Hakan Güvener, Mali Müşavirlik Meslek Yasası’nın yürürlüğe girdiği 13 Haziran 1989 tarihinin mesleğin kurumsallaşması açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Güvener, “36 yıldır mali müşavirler olarak ülkemizin vergi sisteminin bel kemiğini oluşturuyoruz. Hem devletin sağlıklı vergi toplaması hem de işletmelerin sürdürülebilirliği için özveriyle çalışıyoruz” diye konuştu. İZSMMO Çeşme Temsilcisi Nilüfer Yener de yaptığı açıklamada, “Bugün sadece bir meslek yıl dönümünü değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluğumuzun ve etik ilkelerimizin bilinciyle bir duruş sergiliyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün izinden giderek mesleğimizi geleceğe taşıyoruz” sözlerine yer verdi.

GÜNDEMDEKİ SORUNLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Çelenk sunma töreninin ardından Hakan Güvener, Nilüfer Yener ve beraberindeki mali müşavirler, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı’yı makamında ziyaret ettiler. Ziyaret esnasında mesleğin karşılaştığı güncel sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişi yapıldı. Kaymakam Maraşlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek mali müşavirlere başarı dileklerini iletti.