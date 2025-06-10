TÜROFED Başkanı, Bayram Değerlendirmesi Yaptı

SEKTÖR DÜNYASINA YENİ BİR CANLI HAREKET

ETİK Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Kurban Bayramı’ndan sonra yaptığı değerlendirmelerde, sektörün tatil döneminde istediği doluluk seviyelerine ulaştığını aktardı. Mehmet İşler, “Özellikle en çok talep edilen bölgelerimiz; Kapadokya, Antalya, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Gümüldür, Selçuk, Pamucak, Seferihisar. Hepsinden daha önemlisi Çeşme, Alaçatı, Foça ve Ayvalık olarak bütün Ege kıyıları doldu doldu taştı diyebiliriz. Özellikle Alaçatı, İzmir Çeşme, Foça bölgesi bayramın, ikinci ve üçüncü günleri yüzde 100, birinci ve dördüncü günlerinde ise yüzde 90 doluluk oranlarına ulaştı. Toplamda da yüzde 95 doluluk oranı yaşandı. Aynı şekilde diğer bölgelerimizde de doluluklar yüzde 90-95 dolaylarında geçti. Tam da sezonun başladığı bu dönemde Kurban Bayramı sektöre büyük bir hareket ve bereket getirdi” dedi.

UZUN TATİL BEKLENTİSİ

İşler, turizm sektörünün 60 yan sektörü beslediğini belirterek, “Tatil 9 gün olsaydı, bu bereket 9 güne yayılacaktı. Turizm sektörünün yanındaki 60 sektörde bundan beslenebilecekti. Buna rağmen, 4 gün tatil olmasına rağmen vatandaşlarımızdan yoğun ilgi geldi. Ancak 4 gün olmasının en büyük dezavantajlarından biri de şehirlerden çıkış ve dönüşlerde ciddi trafik sorunları yaşanmasıydı. İyi bir tatil geçiren vatandaşlarımız dönüşte trafik stresi ile karşı karşıya kaldı. Örneğin Çeşme’den İzmir’e dönüş süreleri 4 saate kadar çıkarken, İstanbul dönüşlerinde ise 3 ile 5 saatlik gecikmeler yaşandı. Bence bayramın bütün güzelliğini bozan, kısa sürede aynı gün ve saatlere denk gelen dönüş süreleri ve trafikteki kaostu” diye konuştu.

EGE BÖLGESİ’NDEKİ DOLULUK ORANLARI

Mehmet İşler, “En çok ilgi gören bölgemiz Ege Bölgesi oldu. Çünkü her keseye hitap eden ürün yelpazesiyle, bölgedeki pansiyonlardan en lüks otellere kadar seçenekler bulundular. Havalar da çok güzel geçtiği için insanlar güzel bir Kurban Bayramı geçirdi. Turizmciler olarak önümüzdeki yıllarda beklentimiz, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak düzenlenmesi; bu sayede bayramın getirdiği bereketten ve güzel havalardan insanlar doyasıya faydalanabilecek” dedi.

KURBAN BAYRAMI’DA YÜKSEK DOLULUK ORANI

İşler, 2025 sonu itibarıyla 65 milyon turist ve 64 milyar dolar girdi hedefinin ulaşılacak gibi göründüğüne dikkat çekti. “Bu dönem, yabancı turistlerin beklediğimiz oranlarda geldiği bir dönem oldu. Kurban Bayramı’nı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 15 artışla kapattık. Bu bayramın ardından Yortu Bayramı dediklerimiz bir bayram daha geliyor. Bu bayramla beraber yurt dışı rezervasyonlarımızda da yukarı doğru bir artış görüyoruz. Artık Türk turizmi kırılganlık eşiğini aşmış, bir sektör olmaktan ziyade endüstri haline gelmiştir. En önemlisi de dünyada ilk 5’e girmiş bir sektör” diye ekledi.