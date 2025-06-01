Turu, Ankarada Sağlıklı Yaşam İçin

YEŞİLAY’IN BİSİKLET TURU ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ

Bu yıl 12’ncisi yapılan Geleneksel Bisiklet Turu’nun Ankara etabı düzenlendi. “Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim” temasıyla 81 ilde aynı anda gerçekleştirilen 12. Yeşilay Bisiklet Turu, Kurtuluş Parkı ile Atatürk Orman Çiftliği arasındaki 7 kilometrelik parkurda yapıldı. Etkinliğe, bağımlılıklara karşı güçlü bir mesaj vermek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle katılan birçok amatör ve profesyonel bisikletçi yer aldı.

BAĞIMLILIKLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yeşilay Orta Anadolu Bölge Koordinatörü Muhammet Erkam İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağımlılıklarla mücadelede sağlıklı yaşamın önemine vurgu yaptı. İşler, “Bu bisiklet turumuzla insanları bağımlılıklardan uzak tutmak, bir farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşama teşvik etmek için düzenliyoruz.” diyerek etkinliğin amacını açıkladı. Ayrıca, toplumu çocukluktan yetişkinliğe kadar bağımlılıklardan uzak tutma hedefinde olduklarını belirtti. “Türkiye’de her evden en az bir Yeşilaycıyı aramızda görmek istiyoruz. Amacımız bu.” ifadelerini kullandı.

BİSİKLET KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ

Etkinliğe katılan bisikletçi Fatma Bülbül, ulaşımını bisikletle sağladığını ve bisikletlilerin trafikte görünürlüğünün artırılması gerektiğini ifade etti. Trafikte bisiklet kültürü oluşturma çabasında olduklarını dile getiren Bülbül, “Kötü alışkanlıklardan kurtulmanın bir yolu da iyi alışkanlıklar edinmek. Bu noktada bisiklet gibi sporlar ön plana çıkıyor.” şeklinde konuştu.