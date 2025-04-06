Turunçgil Uzun Antenli Böceği Avcılar’da Görüldü. Ağaçlar İmha Edildi

AVCILAR’DA TURUNÇGİL UZUN ANTENLİ BÖCEĞİ ALARMI

İstanbul’un Avcılar ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “kırmızı bülten” ile uyardığı ve karantina altına alınan “Turunçgil Uzun Antenli Böceği” (Anoplophora Chinensis) bazı ağaçlarda tespit edildi. Türkiye’de nadir görülen bu zararlı, ağaçların ölümüne yol açıyor.

ZARARLI BÖCEĞİN YAYGIN ETKİSİ

Avrupa’da İtalya, İsviçre, Fransa, Almanya ve Hırvatistan gibi ülkelerde de görülen bu böcek, kimyasal ilaçlara karşı dirençli. Turunçgiller, ceviz, elma, Avustralya çamı, çınar, söğüt, armut ve daha birçok sert ağaç türünü kurutabiliyor.

AĞAÇLARIN İMHA SÜRECİ

Cihangir Mahallesi’ndeki akça ağaç ve dişbudak ağaçlarında tespit edilen istila sonrası, Avcılar İlçe Tarım Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Belediyesi ortak çalışma başlattı. Böceğin zarar verdiği 23 ağaç işaretlenerek köklerinden söküldü. Ağaçların bulunduğu alanlar, zararlının yayılmasını önlemek için betonla kapatıldı.

BÖCEĞE KARŞI ALINAN ÖNLEMLER

Böceğin kuruttuğu ağaçlar parçalanarak imha edildi ve hiçbir şekilde kullanıma sunulmadı. Bakanlığın “kırmızı liste”ye aldığı bu zararlıyla mücadele yöntemleri, 2014’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TURUNÇGİL UZUN ANTENLİ BÖCEĞİ NEDİR?

Anoplophora Chinensis olarak bilinen bu böcek, özellikle turunçgil ağaçlarını hedef alıyor. Ağaçların kök ve gövdelerine zarar vererek kurumalarına neden oluyor. Mücadelesi zor olduğu için erken tespit ve imha kritik önem taşıyor.

AVCILAR’DAKİ DURUM VE SONRAKİ ADIMLAR

Yetkililer, bölgede incelemelerini sürdürüyor ve yeni vakaların tespiti halinde benzer önlemlerin alınacağını belirtiyor. Vatandaşların şüpheli durumlarda ilgili kurumlara bildirim yapması önem arz ediyor.