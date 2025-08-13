Turuncu Hava Uyarısı Yayınlandı İngiltere’de

SICAK HAVA UYARISI YAYIMLANDI

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı ile Meteoroloji Kurumu, bu hafta ülkenin geniş bir bölümünde etkili olması beklenen yüksek sıcaklık sebebiyle turuncu kodlu uyarılar yapıyor. Uyarılar, ülkenin beş bölgesinde salı gününden itibaren geçerli olmaya başlayacak.

BEŞ BÖLGEDE GEÇERLİ OLACAK

Yayımlanan uyarılar, bölgedeki hava koşullarının, sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirtiyor. Yetkililer, bu tür hava durumlarının etkilerini azaltmak için halkı tedbirli olmaya çağırıyor.