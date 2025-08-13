Haberler

Turuncu Hava Uyarısı Yayınlandı İngiltere’de

SICAK HAVA UYARISI YAYIMLANDI

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı ile Meteoroloji Kurumu, bu hafta ülkenin geniş bir bölümünde etkili olması beklenen yüksek sıcaklık sebebiyle turuncu kodlu uyarılar yapıyor. Uyarılar, ülkenin beş bölgesinde salı gününden itibaren geçerli olmaya başlayacak.

BEŞ BÖLGEDE GEÇERLİ OLACAK

Yayımlanan uyarılar, bölgedeki hava koşullarının, sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirtiyor. Yetkililer, bu tür hava durumlarının etkilerini azaltmak için halkı tedbirli olmaya çağırıyor.

Bestemsu Özdemir, Romantik Evlilik Teklifi Aldı

Bestemsu Özdemir, "Semiramis" dizisindeki rolüyle dikkat çekerken, eski basketbolcu sevgilisi Ersin Görkem'den aldığı evlilik teklifini kabul etti ve yüzüğünü sosyal medya üzerinden paylaştı.
Kocasinan’da Park Halinde Kamyonet Yandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi ve polis soruşturma başlattı.

