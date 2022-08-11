Turuncu kategorideki terörist öldürüldü

Hakkari Çukurca Kazan Vadisinde Turuncu kategoride yer alan toplam 3 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Eren Abluka-29 İç Güvenlik Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca Kazan Vadisinde, biri turuncu kategoride toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hakkari’nin Çukurca ilçesi Meşeli Mahallesi Kazan bölgesinde 10 Ağustos’ta başlatılan Eren Abluka-29 operasyonu başarıyla devam ediyor.

J-SİHA, ANKA ve Hava Kuvvetleri’nin desteğinde, JÖH ve jandarma komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonda, 1’i turuncu kategoride olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Toplam 255 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Eren Bülbül’ün anısına terörle mücadelede başlatılan Eren Operasyonlarında, bugün etkisiz hale getirilen 3 teröristle birlikte 255 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şehit Eren Bülbül’ümüzün anısına terörle mücadelede başlattığımız Eren Operasyonlarında (Eren Kış ve Eren Abluka Operasyonları dahil) bugün etkisiz hale getirilen 3 teröristle birlikte toplam 255 terörist, etkisiz hale getirildi.