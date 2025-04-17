TUS Sonuçları 18 Nisan 2025’te Açıklanacak

ÖSYM’DEN TUS SONUÇLARI İÇİN BEKLENTİLER

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu) 23 Mart 2025 tarihinde yapıldı. Adaylar, TUS sonuç sorgulama ekranının açılıp açılmadığını ve TUS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS 2025 1. Dönem sonuçları için kesin tarih adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. ÖSYM, genellikle sınav sonuçlarını, sınav tarihinden 1-2 hafta içinde duyuruyor. Bu yıl da sonuçların, Nisan 2025’in ilk haftasında açıklanması öngörülüyor. TUS sonuçları, adayların erişimine 18 Nisan 2025 tarihinde açılacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

MESLEKİ BİLGİ SINAVI HESAPLAMALARI

TUS’a yönelik tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacak. Mesleki Bilgi Sınavı, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor. Adayların iki testteki doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı değerlendirilecek. Doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Bu ham puanlar, her test için ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.