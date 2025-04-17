TUS Sonuçları 18 Nisan 2025’te Açıklanacak

TUS SONUÇLARI ÖĞRENİLECEK

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem sonuçları, adayların ÖSYM sonuç sistemi ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Bu yıl sınav, 23 Mart’ta gerçekleştirilmişti. TUS Temel Tıp Bilimleri Testi’ne 30 bin 277, Klinik Tıp Bilimleri Testi’ne ise 30 bin 946 aday katılım sağlamış durumda. Adaylar, sonuçların açıklanacağı saat hakkında sorular soruyor.

ÇALIŞMA SÜRECİ

TUS’a yönelik tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacak. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların her iki testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı değerlendirilecek. Doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Bu ham puanlar, her test için ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

SONUÇ TARİHİ

2025-TUS 1. dönem sonuçlarının açıklanacağı tarih adaylar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. ÖSYM, genellikle sınav tarihinden yaklaşık 1-2 hafta içerisinde sonuçları duyuruyor. Bu yıl için de sonuçların, Nisan 2025’in ilk haftasında açıklanacağı öngörülüyor. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. TUS 1. dönem sınav sonuçları 18 Nisan 2025 tarihinde erişime açılacak.