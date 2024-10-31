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TUSAŞ’a Saldırı Düzenleyen Teröristin Kardeşi!

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ANKARA’DA TERÖR SALDIRISI

Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki yerli silah sistemlerinin gelişiminde kritik bir rol oynayan TUSAŞ’a, 23 Ekim’de terör saldırısı yapıldı. Bu olay sırasında TUSAŞ’tan patlama ve silah sesleri yükseldi. Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi gönderildi. Saldırıda 5 kişi şehit olurken, 2’si ağır 22 kişi yaralanıyor.

TERÖRİSTLERDEN BİRİ GÜVENLİK AMİRİ KARDESİ OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği teröristlerden birinin İzmir doğumlu Mine Sevjin Alçiçek olduğu ve ağabeyinin D.A. isimli bir kişinin Çiğli Belediyesi’nde silahlı güvenlik amiri olarak çalıştığı öğrenildi. D.A.’nın, 1 Mayıs 2011 tarihinde hayatını kaybeden Metin Solak döneminde işe alındığı ve iş akdinin belediye tarafından son verildiği bildiriliyor. Ancak, D.A.’nın “çok önce işbaşı yaptırıldığı” ifade ediliyor.

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