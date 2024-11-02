TUSAŞ’a Yönelik Terör Saldırısında Gelişme

TERÖR SALDIRISINDA ŞEHİT VE YARALILAR

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan TUSAŞ’a yönelik 23 Ekim’de gerçekleşen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu. Ayrıca, 2’si ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin teröristleri etkisiz hale getirmesi sonrası, İzmir doğumlu Mine Sevjin Alçiçek’in ağabeyi D.A.’nın, Çiğli Belediyesi’nde silahlı güvenlik amiri olarak görev yaptığı bildirildi.

KARDEŞLERİNİ DESTEKLEYEN DURUMLAR

Alçiçek’in diğer kardeşinin de İZENERJİ A.Ş. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nda şoför olarak çalıştığı ortaya çıktı. Gelişmelerin ardından, saldırı ile bağlantılı olarak bazı önlemlerin alındığı ifade edildi. ‘İzne çıkarılıp valiliğe yazı gönderildi’ bilgisi de dikkat çekiyor.