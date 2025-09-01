TUSAŞ, Defense News’te 47’nci oldu

TUSAŞ’IN BAŞARISI

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), Defense News Top 100 Listesi’nde 3 basamak birden ilerleyerek 47’nci sırayı elde etti. Savunma sanayi alanında önemli bir kaynak olan Defense News, dünya genelindeki en büyük 100 savunma sanayi şirketini belirledi. TUSAŞ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Havacılık ve savunma alanında dünyadaki yükselişimiz sürüyor. Defense News Top 100 Listesi’nde 3 basamak birden ilerleyerek 47’nci sıraya yükseldik. Her adımda, ulusal değerlerimizi küresel ölçekte temsil etmenin gururunu yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

GENEL MÜDÜRDEN AÇIKLAMALAR

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, bu gelişmeyle ilgili, “Her geçen yıl dünya listelerinde daha yukarıya çıkmak, sadece şirketimizin değil ülkemizin de savunma ve havacılıkta geleceğe emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Bu yolculuğun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum” şeklinde ifadeler kullandı. TUSAŞ, savunma sanayi alanında elde ettiği bu başarıyla uluslararası arenada daha güçlü bir konum elde etmeyi sürdürüyor.