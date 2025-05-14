Tusaş, Hürjet için İspanyol firmalarla anlaştı

TUSAŞ’TAN ÖNEMLİ ANLAŞMA

TÜRK Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), milli imkanlarla geliştirdiği eğitim uçağı HÜRJET’e yönelik olarak İspanyol firmaları ile mutabakat zaptı imzaladı. TUSAŞ, bu anlaşmaya ilişkin olarak sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. “Avrupa yolunda önemli adım” başlığı altında yapılan açıklamada, “Türk havacılığının altın çağı ilerleyişini hızla sürdürüyor. Havacılık tarihimizde yeni bir sayfayı araladık. Airbus koordinasyonunda İspanyol firmaları ile süpersonik jet eğitim uçağımız HÜRJET’e yönelik mutabakat zaptı imzaladık. HÜRJET’in uluslararası yolculuğunda yeni bir sayfa açılacak, milli imkanlarla geliştirdiğimiz HÜRJET İspanya’yı daha da güçlendirecek. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun” denildi.

İŞ BİRLİĞİ VE VİZYON İHRACATI

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de HÜRJET’in uluslararası sahnede daha da iddialı hale geldiğini belirtti. Görgün, “İspanya ile imzalanan bu mutabakat, yalnızca bir iş birliği değil; aynı zamanda bilgi, kabiliyet ve vizyon ihracatıdır. Bu adım, Avrupa ile savunma sanayinde kurduğumuz stratejik iş birliklerinin somut bir yansımasıdır. Gökyüzünde yükselen bu milli hamle, dost coğrafyalara güç, ülkemize ise itibar kazandıracaktır. Emeği geçen tüm ekipleri yürekten tebrik ediyorum” açıklamasını yaptı.