Tusaş İha Aksungur, Yeni İrtifa Rekoru

AKSUNGUR İHA’DEN İRTİFA REKORU

TÜRK Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen insansız hava aracı ‘AKSUNGUR’, milli motor ‘TEI-PD170’ ile 40 bin feet yükseklik rekoru kırdı. TUSAŞ’ın sosyal medya hesabında yapılan duyuruda, “AKSUNGUR’dan milli motorla irtifa rekoru. Göklerin sancaktarı AKSUNGUR 40 bin feet yükseklikten bizleri selamlıyor. Bu uçuşla milli motorumuz TEI-PD170 en yüksek irtifasına ulaştı. Aynı zamanda ASELSAN tarafından geliştirilen milli kameramız AF500’ün ve Aspilsan tarafından üretilen milli ısıtıcılı bataryanın da AKSUNGUR ile test edildiği en yüksek irtifa oldu. Milli havacılığımızın gücünü semalarda taşımaya devam edeceğiz” bilgisi verildi.

GURUR DUYUYORUM

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “AKSUNGUR’umuz 40 bin feet yükseklik denemesiyle bir başarıya daha imza attı. Aldığımız her başarıyla daha da yükseğe çıkıyor ve geleceğe daha güçlü adımlarla yürüyoruz. Güçlü bir geleceğin teminatı olan bu başarıyla gurur duyuyorum. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi. Gece-gündüz her türlü hava koşulunda istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini yerine getirebilen AKSUNGUR, 750 kilogramlık yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.