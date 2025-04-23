TUSAŞ Minik Kanatlar Ziyareti Gerçekleşti

MINİK KANATLARIN ZİYARETİ

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (Tusaş), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TUSAŞ Minik Kanatlar Kreş ve Anaokulu öğrencilerine ev sahipliği yaptı. Küçük öğrenciler, bu önemli gün çerçevesinde TUSAŞ tesislerini gezdi. Minikler, TUSAŞ yetkililerinin koltuklarına oturarak hem bayram coşkusunu yaşadı hem de TUSAŞ’taki faaliyetlerini deneyimleme fırsatı buldu.

GENEL MÜDÜR’DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, o anlara ait bir videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak, “Bugün koltuğumuzu bir günlüğüne TUSAŞ Minik Kanatlar Kreş ve Anaokulumuzdan gelen kıymetli evlatlarımıza emanet ettik. Küçük kalplerine sığdırdıkları havacılık tutkusu hepimizi çok mutlu etti. Onların gözlerinden gökyüzüne bakmak, doğru yolda olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Başta çalışma arkadaşlarımın çocukları olmak üzere, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyorum,” şeklinde duygularını dile getirdi.