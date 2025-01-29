TUSAŞ Şehitlerinin İsimleri Projelerde Yaşayacak

SSB AR-GE PANELLERİ İLE HIZLI BAŞLANGIÇLAR

SSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ar-Ge projelerini daha hızlı ve dinamik bir süreç ile başlatabilmek için oluşturulan SSB Ar-Ge Panelleri aracılığıyla ihtiyaç duyulan mevcut ya da planlı sistemlerin ve platformların ileri teknoloji alanındaki projelerinin başlatma kararları alındığı duyuruldu. Açıklamada, “SSB Ar-Ge Panellerinde son ürün teslimatı içermeyen teknoloji gösterim ağırlıklı projeler için Savunma Sanayii Geniş Alan Çağrıları (SAGA) yapılmasına da karar veriliyor” denildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ İLE ORTAK DEĞERLENDİRME

Gerçekleşen imza töreninde değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, “Ar-Ge çalışmalarımızda, kaynaklarımızın etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını önceliklendiriyoruz. Bu karar doğrultusunda emniyet ve güvenlik güçlerimizin katılımlarıyla, panel ortamı oluşturarak beraber değerlendirme ve karar verme süreçlerini yürütüyoruz. Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi faaliyetlerimizde ortak aklın kullanımına, üst düzey iş birliğine ve koordinasyona özel bir önem vermekteyiz. Gerçekleştirilen faaliyetlere katılım sağlayan savunma sanayii şirketlerimiz, küçük işletmelerimiz, araştırma ve geliştirme kuruluşlarımız, başta üniversiteler olmak üzere eğitim kurumlarımız ve teknoparklarımız ile birlikte savunma sanayii ekosistemi her geçen gün daha da büyüyor.” şeklinde ifade etti.

YENİ PROJELER ŞEHİT MÜHENDİSLERİNİ YAŞATACAK

Görgün, imzaladıkları projeler aracılığıyla üniversiteler ve araştırma merkezlerinde üretilen teknolojik bilgilerin hızlı bir şekilde sanayileştirilip ticarileşmesini beklediklerini belirtti. Ayrıca, yüksek teknoloji ürünleri ile bilginin hem ekonomik hem de rekabet gücüne katkı sağlayacağına inandığını vurguladı. “Savunma sanayimizin güçlü kurumlarından TUSAŞ’ta görevleri başında hain bir saldırı sonucu şehit düşen mühendislerimizin aziz hatırası, yürütülen üç kritik Ar-Ge projesine isimleri verilerek yaşatılacak. ZAHİDE, ATAKAN ve CANBAZ adı verilen projeler, Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki yetkinliğini daha da ileriye taşıyacak.” diye ekledi.