TUSAŞ, Şimşek K ile İleri Gitti

ŞİMŞEK K’NIN YERDEN HAVALANMASI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Şimşek K, roket destekli kalkış sistemi ile ilk kez yerden havalanarak hem hedef uçak hem de kamikaze görevlerinde kullanılma yeteneği kazandı. Tavana dikkat çeken bu gelişme, savunma sanayiinin kritik kabiliyetlerine bir yenilik eklenmesi anlamına geliyor.

HALUK GÖRGÜN’ÜN AÇIKLAMALARI

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, “Savunma sanayiimiz, kritik kabiliyetlerine bir yenisini daha ekledi. TUSAŞ tarafından geliştirilen Şimşek K, roket destekli kalkış sistemiyle (RATO) ilk kez yerden havalanarak hem hedef uçak hem de kamikaze görevlerinde kullanılabilme özelliği kazandı.” şeklinde ifade etti. Bu adım, operasyonel esnekliği artırıyor ve caydırıcılığı güçlendiriyor.

MİLLİ TEKNOLOJİLERİN ÖNEMİ

Görgün, “Bu başarıya katkı sunan TUSAŞ ailesine, mühendislerimize ve tüm savunma sanayii ekosistemimize teşekkür ediyoruz” dedi. Geleceğin savunma ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler üretme kararlılığıyla yollarına devam ettiklerini belirtti. Tamamen milli imkanlarla geliştirilen teknolojiler, Türk savunma sanayii için önemli bir ilerleme kaydediyor.