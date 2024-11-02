“TUSAŞ’tan Engelleri Aşacağız Mesajı”

TUSAŞ’TAN GÜÇLENDİRİCİ BİR PAYLAŞIM

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), savunma sanayindeki kararlılığını ortaya koyan etkileyici bir video sundu. Videoda, Türkiye’nin yerli ve milli projeleri olan HÜRJET, ANKA-III ve KAAN gibi başarılı savunma sanayii projeleri ön plana alınarak TUSAŞ’ın bu alandaki katkıları vurgulandı.

MİLLİ YAKLAŞIMLA ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Videoda, hain terör saldırısının ardından TUSAŞ çalışanlarının milli duruşu sergilendi. Bir çalışanın duygularını ifade ettiği bölümde, “Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz!” sözleri dikkat çekti.

Ayrıca videoda, “Engeller bizi durduramaz; her zorluğu birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle aşarak gökyüzünü fethetmeye devam edeceğiz. Çünkü gökyüzünde dalgalanan bayrağımızın her bir rüzgarında şehitlerimizin kutsal emaneti var. Türkiye için yorulmadan, yılmadan, sonsuza dek göklerde yükselmeye devam edeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.