Haberler

Tuşba’da İki Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı

MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI

Van’ın Tuşba ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralanıyor. Alınan bilgilere göre, kaza, Erciş karayolu üzerindeki Şemsibey Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. İsimleri öğrenilemeyen sürücülerin kullandığı 34 GB 534 plakalı Volkswagen otomobil ile 55 BBD 76 plakalı Volkswagen Golf marka otomobilin çarpışması sonucu bu üzücü olay meydana geldi.

OLAYA MÜDAHALE EDEN EKİPLER

Kazanın ardından bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk ediliyor. Kaza sırasında dereye uçan otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin yoğun çabası sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim ediliyor. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırarak tedavi altına alıyor. Kazayla ilgili tahkikat başlatılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Çin, Uydu Fırlattı: Chinasat-9C

Çin, Sichuan eyaletindeki Xichang Fırlatma Merkezi'nden Chinasat-9C uydusunu Uzun Yürüyüş-3B roketiyle başarıyla uzaya yerleştirdi.
Haberler

Ferizli’de 5 Araçla Kaza Oldu

Ferizli'de gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının stable olduğu bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.