Tuşba’da İki Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı

MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI

Van’ın Tuşba ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralanıyor. Alınan bilgilere göre, kaza, Erciş karayolu üzerindeki Şemsibey Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. İsimleri öğrenilemeyen sürücülerin kullandığı 34 GB 534 plakalı Volkswagen otomobil ile 55 BBD 76 plakalı Volkswagen Golf marka otomobilin çarpışması sonucu bu üzücü olay meydana geldi.

OLAYA MÜDAHALE EDEN EKİPLER

Kazanın ardından bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk ediliyor. Kaza sırasında dereye uçan otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin yoğun çabası sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim ediliyor. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırarak tedavi altına alıyor. Kazayla ilgili tahkikat başlatılıyor.