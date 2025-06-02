Tuşba’da Minibüs Yangını Söndürüldü

MINİBÜSTE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Van’ın Tuşba ilçesinde park halindeki bir minibüste elektrik sisteminden kaynaklı bir yangın çıktı. Yangın, Akköprü Mahallesi’nde meydana geldi ve olayın detayları kısa sürede ortaya çıktı.

YANGIN HABER VERİLDİ

Minibüsün sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemedi. Aracın elektrik sisteminde yaşanan arıza sebebiyle yangın başladı. Minibüsün sahibi, durumu fark ederek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa süre içinde söndürmeyi başardı. Yangının söndürülmesinin ardından minibüsten geriye sadece hurda bir yığın kaldı. Bu olay, park halindeki araçların güvenliği konusunda dikkat edilmesi gereken bir durumu gözler önüne serdi.