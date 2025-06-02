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Tuşba’da Minibüste Yangın Çıktı

MINİBÜSTE YANGIN ÇIKTI

Van’ın Tuşba ilçesinde park halindeki bir minibüste elektrik sisteminden kaynaklanan bir yangın meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yangın Akköprü Mahallesi’nde park edilen minibüste başladı. Araç sahibi durumu fark ederek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine, Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Kısa bir süre içinde yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürmeyi başardı. Ancak söndürülen minibüs geride sadece bir hurda yığını bıraktı.

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