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Tuşba’da Otomobil Kazasında Sürücü Yaralandı

TRAFİK KAZASI DETAYLARI

Van’ın Tuşba ilçesinde, bir otomobilin kaldırıma çarpması sonucunda bir sürücü yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Van-Erciş kara yolu üzerinde, oto sanayi sitesi yakınlarında gerçekleşti. K.K. yönetimindeki otomobil, kaldırıma çarparak kaza yaptı ve bu durum sonucunda sürücü yaralar aldı.

KAZA SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Kaza sonrası hemen bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri geldi. Yaralı, sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı belirtildi.

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