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Tuşba’da Park Halindeki Minibüs Yandı

MINİBÜS YANGINI PARKTA GERÇEKLEŞTİ

Van’ın Tuşba ilçesinde, park halinde bulunan bir minibüs, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıkardı. Edinilen bilgilere göre, Tuşba’ya bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, minibüs bir anda alev aldı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine Tuşba Grup Amirliği ekipleri, olay yerine hızlı bir şekilde intikal etti. Yangına müdahale eden ekipler, kısa süre içinde alevleri kontrol altına almayı başardı ve yangının daha fazla yayılmasını engelledi. Yangın sonrası minibüs, kullanılamaz bir hale geldi ve geriye sadece bir hurda yığını kaldı.

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