Tuşba’da Sağlık Personeline Afet Eğitimi Verildi

EĞİTİMİN AMACI VE ÖNEMİ

Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Tuşba Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına yönelik afet eğitimi düzenlendi. Eğitimin ardından bir tatbikat gerçekleştirildi. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Gümüş, “Burada uygulanan eğitim, afet öncesi ve sonrası bilinçli olmak, afetin etkilerinin azalması noktasında büyük önem arz etmektedir” diyerek eğitim sürecinin önemini vurguladı.

RİSKLER VE BİLİNCİN ARTTIRILMASI

Gümüş, sözlerine şöyle devam etti: “Van ilimizin depremler ve yangın konusunda risk taşıyan bir il olması, afet konusunda bilinçli olmamızın son derece önemli olduğunu göstermektedir. Afet konusunda bilinçli olmak, afet anında yapmamız gerekenlerin eğitimini almak ile birlikte afet öncesi yapılması gerekenler konusunda farkında olmakla mümkündür.” Eğitimin organizasyonuna katkı sağlayan AFAD Müdürlüğü’ne teşekkürlerini iletti.

TATBİKAT SONUCU VE EĞİTİMİN KAPANIŞI

Gerçekleştirilen tatbikatın ardından eğitim süreci sona erdi. Eğitim ve tatbikatın, çalışanların afetlere hazırlanma düzeyini artırmada önemli rol oynaması bekleniyor.