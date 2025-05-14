Tuşba’da Uyuşturucu Ele Geçirildi

ESRAR OPERASYONU

VAN’IN TUŞBA İLÇESİNDE polis ekipleri durdurdukları bir nakliye aracında, dedektör köpeğin yardımıyla gerçekleştirdikleri aramada 84 kilo 460 gram esrar ele geçirdi. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

NARKOTİK MÜCADELE DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü’nün Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik sürdürülen çalışmalara aralıksız devam ediyor. Bu bağlamda, Tuşba ilçesinde yapılan denetimler sırasında durdurulan nakliye aracında gerçekleştirilen arama, önemli bir uyuşturucu yakalamasıyla sonuçlandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.