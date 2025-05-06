TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, Kalp-Akciğer Makinesi Hedeflediklerini Açıkladı

GELECEK YIL HASTANELERDE KULLANILACAK

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, ASELSAN ile birlikte geliştirdikleri kalp-akciğer makinesinin önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye’deki hastanelerde kullanılacağını açıkladı. Kervan, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde gerçekleşen, açık kalp ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanan ve ilk testleri TÜSEB bünyesindeki IDEA Laboratuvarlarında başarılı bir şekilde tamamlanan yerli kalp-akciğer makinesinin tanıtımında önemli bilgiler paylaştı. TÜSEB’in, Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren bir enstitüler topluluğu olduğuna dikkat çeken Kervan, bünyelerinde 9 enstitü bulunduğunu belirtti. Bu enstitülerin kanser, aşı, sağlık politikaları ve yapay zeka gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış başkanları olduğunu da sözlerine ekledi.

HEDEFLERİ AR-GE VE İNOVASYON

Bütçelerinin iki katına çıkarıldığını ve bunun yüzde 70’inin proje desteklerine ayrıldığını ifade eden Kervan, sağlık alanında araştırma-geliştirme ve inovasyon yapmayı amaçladıklarını vurguladı. Kalp-akciğer makinesinin önemine değinen Kervan, “TÜSEB olarak amacımız, Türkiye’de üniversiteler ve sağlık sektöründe çalışan özel sektör ile birlikte başarı hikayeleri yazmak” diyerek ASELSAN ile işbirliği yaptıklarını belirtti. 2020 yılında ASELSAN ile makine geliştirme konusunda bir fikir birliği sağlandığını ifade eden Kervan, mühendislerin açık kalp cerrahisi yapılan ameliyathaneleri gezerek, cerrahlarla istişareler gerçekleştirdiğini açıkladı.

KLİNİK ÇALIŞMALARDA ÖNEMLİ ADIMLAR

Kervan, “ASELSAN ile yaptığımız kalp-akciğer makinesinin sonuçları diğer cihazlardan daha iyi çıktı” dedi. Cihazın laboratuvar çalışmalarının Bilkent Şehir Hastanesi’nde gerçekleştiğini aktaran Kervan, ASELSAN’ın geliştirdiği cihazın hayvan çalışmalarına başlanmadan önce dizaynıyla 3 ödül kazandığını duyurdu. Türkiye’de yılda yaklaşık 80 bin açık kalp ameliyatı yapıldığını kaydeden Kervan, cihazın kritik bir ihtiyaç olduğunu ve bu cihaz olmadan ameliyatların büyük bir kısmının yapılamayacağına dikkat çekti.

YERLİ ÜRETİMİN ÖNEMİ

Türkiye’de araştırmaları desteklemek için önemli adreslerden biri haline geldiklerini aktaran Kervan, İstanbul’da açılan büyük hayvan laboratuvarında tıbbi cihaz testlerinin yapılabileceğini belirtti. Artık yurt dışına gitmeden büyük hayvanlarda testlerin yapılabildiğini vurgulayan Kervan, “Amacımız Türkiye’de sağlık alanında üretici olan herkesin bu laboratuvarı kullanarak verimli çalışmalar yapabilmesidir” dedi. Kervan ayrıca, “Kalp-akciğer makinesinin ülkemize ve uluslararası pazara kazandırılması, Türkiye için büyük bir kazanç olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.