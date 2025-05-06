TÜSEB ve ASELSAN Kalp Makinesi Tanıtımı

KALP-AKCIĞER MAKİNENİN TANITIMI YAPILDI

Yerli ve milli kaynaklarla Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen kalp-akciğer makinesinin tanıtımı Ankara’da gerçekleştirildi. Tanıtım, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında Sağlık Bakanlığında yapıldı ve etkinliğe Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ile sektör temsilcileri katıldı.

PROF. DR. KERVAN’IN AÇIKLAMALARI

Tanıtımda konuşan Prof. Dr. Ümit Kervan, “Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Sayın Bakanımız Kemal Memişoğlu’nun başkanlığını yaptığı bir enstitüler topluluğudur. Şu anda 9 enstitüye sahibiz; bunlar arasında Kanser Enstitüsü, Aşı Enstitüsü, Sağlık Politikaları Enstitüsü ve Yapay Zeka Enstitüsü bulunmaktadır. Her enstitümüz, konularında uzman ve profesyonel ekipler tarafından yönetilmektedir. TÜSEB, bütçesini Cumhurbaşkanlığı’ndan almakta ve bu yılki bütçemiz iki kat artırıldı. Bu artırılan bütçenin yüzde 70’i proje desteklerine ayrıldı. TÜSEB’in hedefi, sağlık alanında başarılı inovasyonların yapılmasıdır. Günümüz ve geleceğin teknolojilerini geliştirmek için motive bir ekip olarak çalışıyoruz” dedi.

ÜRETİM SÜRECİ VE ÇALIŞMALAR

Makinenin üretim aşamasından bahseden Kervan, “İyi bir fizibilite çalışması gerçekleştirmemiz gerekti. Bu aşamadan sonra ASELSAN mühendisleri ve hekimlerimizle birlikte ürün üzerinde çalışmalara başladık. Cihaz tamamlandıktan sonra klinik öncesi laboratuvar çalışmaları Bilkent Şehir Hastanesi’nde yapıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesinin laboratuvarlarında, ASELSAN mühendisleri ile kalp cerrahları ve perfizyonistlerin katkılarıyla sıvı ve kan çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda oldukça başarılı sonuçlar elde ettik ve bu sonuçlar, diğer cihazlara göre daha iyi değerlendirilerek ASELSAN, bu süreçte 3 ödül kazandı” diye belirtti.

TÜSEB’İN HEDEFLERİ

Kervan, Türkiye’deki sağlık alanında üretici olan herkesin, bilim insanları ve sektördeki çalışanların çalışmalarını sürdürebileceği bir ortam sunmayı hedeflediklerini vurguladı. “Türkiye’deki üreticilerin yurt dışına gitmelerine gerek kalmadan, büyük harcamalar yapmadan testlerini uluslararası standartlarda ülkemizde gerçekleştirmelerini sağlamak büyük bir başarı” dedi. İnsan kaynaklı hata oranını minimize etmek istediklerinin altını çizen Kervan, “Yüzde 1 olan hata oranını 0,5’e düşürmek bizim için bir başarıdır. Bu yüzden günümüz teknolojisini kullanmak zorundayız. Amacımız, hastalarımızın ameliyattan sağ salim çıkabilme oranını artırmak. Cihaz, bataryası bittiğinde ya da elektrik kesildiğinde bile manuel olarak çalıştırılabilir. Bizim için bu cihazın güvenilirliği çok önemli” ifadelerini kullandı. Son olarak, “Eğer geleceğin teknolojisini planlamazsak, ürettiğimiz ürünlerin zamanla rekabet gücünü kaybedeceğini biliyoruz. Cihaz, tamamen yerli bilim insanları tarafından geliştirildi ve yurt dışından herhangi bir destek alınmadı” şeklinde konuştu.