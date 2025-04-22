TÜSF’nin Bayburt’taki Rafting Şampiyonası Eğlenceli Geçti

ŞAMPİYONA RENGARENK GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Bayburt’ta gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Türkiye Rafting Şampiyonası’nın ikinci gün etkinlikleri, bir hayli hareketli anlara sahne oldu. Üniversite öğrencileri, hem zamanla hem de birbirleriyle zorlu bir yarış içerisindeydiler. Bayburt, İstanbul, Tunceli, Muğla gibi 8 farklı üniversiteden 71 öğrencinin katıldığı bu şampiyonada, öğrenciler Çoruh Nehri’nin güçlü akıntısında rafting yaparak farklı bir deneyim elde ettiler.

İKİNCİ GÜNDE KIVAS İÇİNDE MÜCADELELER

39 erkek ve 32 kadın sporcunun yer aldığı şampiyonanın ikinci gününde, öğrenciler zorlu slalom parkurunda rekabet ettiler. Hem drone ile havadan çekilen görüntüler hem de bot kameralarının yansıttığı heyecan dolu anlarla, öğrenciler bitiş çizgisine ulaşmak için tüm güçlerini kullandılar. Bayburt’un rafting yarışlarında sunduğu yüksek seyir zevkini vurgulayan Bayburt Üniversitesi öğrencisi Mahsun Ceylan, “Bugün üniversitemiz adına iyi bir performans sergiledik” diyerek, centilmence rakiplerine başarılar diledi.

FİNAL İÇİN HEYECAN DORUKTA

Tunceli Munzur Üniversitesi’nden Nurettin Çetin ise ilk kez katıldığı bu yarışma için heyecanını paylaştı. Yarın gerçekleşecek olan final turunda derece elde ederek, üniversitelerine kupa ile dönmek için sabırsızlandığını belirtti. Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yunus Emre Çingöz, bugün gerçekleştirilen parkurda teknik kapı yarışlarının yapıldığını ve önceki güne göre daha zorlu bir parkurun bulunduğunu aktardı. Çingöz, şampiyonanın yarın yapılacak final ile tamamlanacağını ifade etti.